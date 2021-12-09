В мэрии прокомментировали инцидент с избиением мальчика в рязанской школе

Случай произошел 29 ноября.

Представители рязанской мэрии прокомментировали РЗН. инфо инцидент с избиением мальчика в школе № 69.

«29 ноября ученик 2 В класса школы № 69 почувствовал себя плохо, ему была оказана помощь медицинской сестрой учреждения и вызвана скорая помощь. 7 декабря ребенок приступил к образовательному процессу», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что камеры наблюдения не зафиксировали факт избиения.

Информация о том, что в рязанской школе мальчик получил травмы, из-за которых может оказаться инвалидом, появилась в соцсетях в среду, 8 декабря. Проверку инцидента начала полиция.

Фото — 2gis