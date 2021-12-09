Полиция проводит проверку информации о получении ребенком травм в рязанской школе

Информация об инциденте появилась в соцсетях в среду, 8 декабря.

Полицейские проводят проверку по факту получения ребенком телесных повреждений в рязанской школе. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном УМВД.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

Информация о том, что в рязанской школе мальчик получил травмы, из-за которых может оказаться инвалидом, появилась в соцсетях в среду, 8 декабря.