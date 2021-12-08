В рязанской школе мальчик получил травмы, из-за которых может оказаться инвалидом

Мальчика избил одноклассник.

В Рязани в школе № 69 мальчика ударил ученик. Из-за травм у пострадавшего начался приступ эпилепсии, сообщила в соцсети мать ребенка.

Инцидент произошел 29 ноября. Приступ произошел у ребенка после окончания уроков.

По словам матери ребенка, в этот момент мальчик оказался один, и к нему никто не подошел.

«Он лежал на полу, ноги были в конвульсиях, лицо было белое, ребенок редко дышал, пульс был слабый», — рассказала женщина.

Она добавила, что ребенку первую помощь оказала родитель одного из учеников с медобразованием.

Позже к нему подошли медсестра, учительница и учитель физкультуры. Мальчика донесли до скорой. Медики отвезли ребенка в ОКБ, а затем в неврологическое отделение больницы № 11 .

Мать ребенка рассказала, что пыталась посмотреть камеры в школе, но момент оказался в «слепой зоне».

«Адекватного ответа, что же было в тот день, я не получила, никто ничего не видел, никто ничего не знает», — отметила женщина.

Она рассказала, что неделю ребенка обследовали, выяснилось, что он здоров.

Позже от одноклассниц мальчика женщина узнала, что в этот день его били по голове, спине, он упал.

«Это было в первой половине дня, после первых уроков, на перемене. Соответственно, я захотела проверить этот момент по камерам, потому что рекреации они снимают, но директор по стечению обстоятельств ушла в отпуск, как раз в этот момент», — рассказала мать ученика.

Она заявила, что написала заявление в подразделение по делам несовершеннолетних, «но разговор результатов не принес».

«Мой сын теперь на жестких ограничениях. При повторном приступе, который может начаться от удара, сильного, стресса ему будет поставлен диагноз эпилепсия, и он будет считаться инвалидом», — говорится в сообщении.