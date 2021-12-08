\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
-5°
Птн, 10
-5°
Сбт, 11
-5°
ЦБ USD 73.85 -0.29 09/12
ЦБ EUR 83.36 -0.35 09/12
Нал. USD 72.70 / 74.50 17:09
Нал. EUR 82.35 / 84.10 17:09
Новости
Публикации
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
Вчера 12:49
670
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
Вчера 10:19
977
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 2021 12:11
1 422
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
7 297
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанской школе мальчик получил травмы, из-за которых может оказаться инвалидом
Мальчика избил одноклассник.

В Рязани в школе № 69 мальчика ударил ученик. Из-за травм у пострадавшего начался приступ эпилепсии, сообщила в соцсети мать ребенка.

Инцидент произошел 29 ноября. Приступ произошел у ребенка после окончания уроков.

По словам матери ребенка, в этот момент мальчик оказался один, и к нему никто не подошел.

«Он лежал на полу, ноги были в конвульсиях, лицо было белое, ребенок редко дышал, пульс был слабый», — рассказала женщина.

Она добавила, что ребенку первую помощь оказала родитель одного из учеников с медобразованием.

Позже к нему подошли медсестра, учительница и учитель физкультуры. Мальчика донесли до скорой. Медики отвезли ребенка в ОКБ, а затем в неврологическое отделение больницы № 11 .

Мать ребенка рассказала, что пыталась посмотреть камеры в школе, но момент оказался в «слепой зоне».

«Адекватного ответа, что же было в тот день, я не получила, никто ничего не видел, никто ничего не знает», — отметила женщина.

Она рассказала, что неделю ребенка обследовали, выяснилось, что он здоров.

Позже от одноклассниц мальчика женщина узнала, что в этот день его били по голове, спине, он упал.

«Это было в первой половине дня, после первых уроков, на перемене. Соответственно, я захотела проверить этот момент по камерам, потому что рекреации они снимают, но директор по стечению обстоятельств ушла в отпуск, как раз в этот момент», — рассказала мать ученика.

Она заявила, что написала заявление в подразделение по делам несовершеннолетних, «но разговор результатов не принес».

«Мой сын теперь на жестких ограничениях. При повторном приступе, который может начаться от удара, сильного, стресса ему будет поставлен диагноз эпилепсия, и он будет считаться инвалидом», — говорится в сообщении.