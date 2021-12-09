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Устроивший стрельбу в московском МФЦ мужчина заявил, что стрелял в «верящих в коронавирус»
В ближайшее время мужчину отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Склифосовского для проверки на вменяемость.

Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве, заявил, что стрелял в «верящих в коронавирус». Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил «Коммерсантъ».

Глазов также рассказал, что в 2020 году самостоятельно изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета. Якобы он был ему необходим для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».

В ближайшее время мужчину отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Склифосовского для проверки на вменяемость.

Напомним, трагедия случилась во вторник, 7 декабря. Сергей Глазов открыл стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» после просьбы охранника надеть маску. Стрелок выстрелом в упор убил охранника, после чего выстрелил в администратора. Еще четыре человека пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.