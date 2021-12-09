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Сорокина может предложить отдать освещение Рязани в концессию
Ранее Любимов поручил Сорокиной доложить о ситуации с уличным освещением в Рязани

В пятницу, 10 декабря, может быть опубликован ответ по проблеме улучшения уличного освещения в Рязани. По информации «Новой газеты», мэр города Елена Сорокина может предложить отдать освещение в концессию.

Как отметило издание, похожая система действовала в Рязани с 2014 по 2020 годы. У города был «энергосервисный контракт» с иногородним предприятием «ГПБ-Энергоэффект, которое оборудовало все уличные сети тусклыми энергосберегающими лампами.

Ранее Любимов поручил Сорокиной доложить о ситуации с уличным освещением в Рязани

Множество гостей города, в том числе блогеры-миллионники, в последние месяцы отмечали, что на многих рязанских улицах по вечерам не включают фонари.