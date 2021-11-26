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Блогер рассказал об отсутствии освещения в Рязани
У блогера более 1,7 миллиона подписчиков в Instagram. Он рассказал аудитории, что его удивило отсутствие освещения в Рязани.

Блогер Саша Золотов опубликовал в Instagram сторис о поездке в Рязань. Видео он выложил в четверг, 25 ноября.

У блогера более 1,7 миллиона подписчиков в Instagram. Он рассказал аудитории, что его удивило отсутствие освещения в Рязани.

«Тут очень много фонарей. Физически они есть, но не горят. И так по всей Рязани. В чем-то, видимо, есть смысл», — сказал Золотов.