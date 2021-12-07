Губернатор поручил Сорокиной доложить о ситуации с уличным освещением в Рязани

«Мне хочется понять, что происходит, почему эти вопросы не решаются. Рязань у нас областной центр, и мы живем в XXI веке, когда проблем с освещением улиц быть не должно», — заявил Николай Любимов.

Самыми распространенными в социальных сетях стали жалобы на освещение улиц и дворов Рязани. Об этом на заседании облправительства во вторник, 7 декабря, заявил глава области Николай Любимов.

Центр управления регионом доложил губернатору, что по этому вопросу за месяц зафиксировано 384 обращения, а с начала года — 1084. От главы администрации Рязани Елены Сорокиной он потребовал в течение недели доложить о проблемах и представить план действий.

«Мне хочется понять, что происходит, почему эти вопросы не решаются. Рязань у нас областной центр, и мы живем в XXI веке, когда проблем с освещением улиц быть не должно», — заявил Николай Любимов.

Напомним, ранее множество гостей города, в том числе блогеры-миллионники, в последние месяцы отмечали, что на многих рязанских улицах по вечерам не включают фонари.