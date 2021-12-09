Семьям погибших в МФЦ «Рязанский» в Москве выплатят по миллиону

Выплату поручили совершить департаменту труда и социальной защиты Москвы.

Семьям погибших во время стрельбы в МФЦ «Рязанский» в Москве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей, передает « Интерфакс » со ссылкой на распоряжение мэра столицы Сергея Собянина.

Выплату поручили совершить департаменту труда и социальной защиты Москвы.

Напомним, во вторник, 7 декабря, в МФЦ «Рязанский» мужчина открыл стрельбу по людям. Жертвами стали два человека, еще четверо получили травмы. «Стрелка» задержали.

Одним из погибших оказался охранник Алексей Рузлев — уроженец Рязанской области.