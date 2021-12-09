Семьям погибших в МФЦ «Рязанский» в Москве выплатят по миллиону
Выплату поручили совершить департаменту труда и социальной защиты Москвы.
Семьям погибших во время стрельбы в МФЦ «Рязанский» в Москве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей, передает «
Выплату поручили совершить департаменту труда и социальной защиты Москвы.
Напомним, во вторник, 7 декабря, в МФЦ «Рязанский» мужчина открыл стрельбу по людям. Жертвами стали два человека, еще четверо получили травмы. «Стрелка» задержали.
Одним из погибших оказался охранник Алексей Рузлев — уроженец Рязанской области.