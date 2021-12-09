Погибшего в московском МФЦ рязанца оказалось не на что хоронить

Мужчине было 42 года. Он родом из села Любовниково Рязанской области.

Рязанца Алексея Рузлева, погибшего в московском МФЦ, оказалось не на что хоронить. Об этом пишет «МК».

Мужчине было 42 года. Он родом из села Любовниково Рязанской области. Он снимал квартиру в Сасове в Рязанской области, а в Москве работал вахтовым методом в частном охранном агентстве, которое оказывало услуги МФЦ.

Тетя погибшего рассказала, что у его матери два сына, Алексей был младшим.

«Она сейчас никакая лежит. У нее два сына, Алеша был младшим. Самое страшное, что может случиться, это когда родители хоронят детей. Не дай бог никому», — поделилась женщина.

Жены и детей у мужчины не было. В Сасове он снимал квартиру, сошелся с женщиной.

«В Москве работал вахтовым методом. Две недели в столице, две недели тут. Второго декабря только уехал», — рассказала родственница погибшего.

По ее словам, в МФЦ он работал несколько лет. Долгое время он работал в охране.

Собеседница сообщила, что лицензия на оружие у рязанца была.

«Все документы были оформлены, как положено. А там кто его знает… Может, и не разрешали им носить оружие», — предположила она.

Женщина отметила, что мужчина не ожидал, что в него начнут стрелять.

«Подошел человек, Алеша попросил надеть маску…», — сказала она.

Также женщина рассказала, что рязанец помогал родным, старался финансово поддерживать мать.

«Так нелепо оборвалась жизнь. Пошел парень на работу и не вернулся», — высказалась собеседница издания.

Дата похорон неизвестна. Родственница мужчины отметила, что у его матери пенсия девять тысяч рублей, о помощи начальства пока неизвестно.

Также женщина рассказала, что рязанца хотят посмертно представить к награде.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что погибший при стрельбе в Москве рязанец проявил героизм.

Фото МК