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Активисты: на озере «Дикая утка» в Рязани появилась новая свалка
Территорию, где располагается новая свалка, включили в лесопарковый зеленый пояс Рязани, на ней должны построить природный парк.

Активисты: на озере «Дикая утка» в Рязани появилась новая свалка. Об этом «ВКонтакте» рассказал руководитель регионального отделения ВООПИик Андрей Петруцкий.

Он напомнил, что в 2019 году Московский районный суд запретил складировать грунт и строительные отходы, а также изменять ландшафт на участке вокруг озера.

Несмотря на это летом 2021 года к югу от озера появилась новая свалка строительных отдохов.

«Уже завезено около 500 „КамАЗов“ подозрительного грунта, битого кирпича и бетона, спиленных и раскорчеванных деревьев, сломанных в городе деревянных домов, старой мебели и, возможно, исчезнувших в Рязани людей», — отметил Петруцкий.

Также от рассказал, что шлагбаум, который перекрывал заезд на свалку, выломали.

Андрей Петруцкий уточнил, что территорию, где располагается новая свалка, включили в лесопарковый зеленый пояс Рязани и зарезервировали для создания природного парка в Недостоевско-Борковской пойме.

Напомним, на «Дикой утке» обнаружили шесть видов птиц из Красной книги Рязанской области Об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту. Путин пообещал изучить ситуацию. Однако озеро за Северным обходом продолжили засыпать землей.