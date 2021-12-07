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Суд не вернул рязанскому экс-прокурору имущества почти на 160 миллионов рублей
Мосгорсуд признал законным решение об изъятии в доход государства имущества бывшего рязанского прокурора генерал-лейтенанта Александра Кизлыка.

Суд не вернул рязанскому экс-прокурору имущества почти на 160 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Мосгорсуд признал законным решение об изъятии в доход государства имущества бывшего рязанского прокурора, а позже начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка.

Ранее иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Кизлыка и его супруги удовлетворил Мещанский суд Москвы.

В ходе проверки Генпрокуратура установила, что с 2001 по 2009 год совокупный доход Кизлыков составил 34,7 млн рублей. Кизлык состоял на службе с 1984 года, а его супруга длительное время не работала. Они приобрели имущество на сумму более 121 млн рублей, в числе которых были средства в иностранной валюте на сумму свыше 89 млн, а также иконы. В ходе обысков у Кизлыка изъяли 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов, золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.

Александра Кизлыка задержали в декабре 2019 года в рамках уголовного дела о крупных махинациях.

Он возглавлял прокуратуру Рязанской области с 1996 по 2001 годы.