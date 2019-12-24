Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:06, 24 декабря 2019 349
 0    0

У бывшего прокурора Рязанской области, задержанного в Москве, нашли золотые слитки и люксовые часы

У бывшего прокурора Рязанской области, задержанного в Москве, нашли золотые слитки и люксовые часы

Басманный суд Москвы арестовал бывшего прокурора Рязанской области, сейчас возглавляющего начальника управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка. Об этом передает Life.

Кизлыка обвиняют по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.

«Его действия способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также снижению административной ответственности лицам, совершавшим контрабанду денежных средств», — прочитал заключение следователь.

Кизлыка арестовали на два месяца. В суде следователь заявил, что у бывшего прокурора Рязанской области нашли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, часы люксовых брендов и золотые слитки.

По уголовному делу также проходит заместитель Кизлыка Алексей Серебро. Им грозит до десяти лет колонии строгого режима.

Напомним, Александра Кизлыка задержали в понедельник, 23 декабря.

Он возглавлял прокуратуру Рязанской области с 1996 по 2001 годы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:13, 13 декабря 2019 4 456
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 19 580
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
11:10, 12 декабря 2019 6 483
В «Новогоднюю столицу России» завезли снег 6
17:45, 18 декабря 2019 4 038
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
9:01, 14 декабря 2019 3 444
Иван Ургант в своем шоу объяснил инцидент с новогодней елкой в Рязани
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум