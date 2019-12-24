У бывшего прокурора Рязанской области, задержанного в Москве, нашли золотые слитки и люксовые часы

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего прокурора Рязанской области, сейчас возглавляющего начальника управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка. Об этом передает
Кизлыка обвиняют по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.
«Его действия способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также снижению административной ответственности лицам, совершавшим контрабанду денежных средств», — прочитал заключение следователь.
Кизлыка арестовали на два месяца. В суде следователь заявил, что у бывшего прокурора Рязанской области нашли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, часы люксовых брендов и золотые слитки.
По уголовному делу также проходит заместитель Кизлыка Алексей Серебро. Им грозит до десяти лет колонии строгого режима.
Напомним, Александра Кизлыка
Он возглавлял прокуратуру Рязанской области с 1996 по 2001 годы.
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