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19:54, 23 декабря 2019 674
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Задержан бывший прокурор Рязанской области

Задержан бывший прокурор Рязанской области

В Москве задержали бывшего прокурора Рязанской области, сейчас возглавляющего управление таможенного расследования, Александра Кизлыка. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Кизлыка, его заместителя, а также Алексея Серебро, заместителей глав Внуковской и Домодедовской таможни Константина Мишина и Юрия Черкашина задержали в рамках уголовного дела о крупных махинациях.

Дело возбудили в феврале 2019 года против служащих управления таможенных расследований и дознания ФТС.

Как передает ТАСС, в понедельник, 23 декабря, в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата и Внуковской и Домодедовской таможнях прошли обыски.

В отношении задержанных проводят следственные действия.

Александр Кизлык возглавлял прокуратуру Рязанской области с 1996 по 2001 годы.

Фото customsonline.ru


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