Задержан бывший прокурор Рязанской области

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Москве задержали бывшего прокурора Рязанской области, сейчас возглавляющего управление таможенного расследования, Александра Кизлыка. Об этом сообщил
Кизлыка, его заместителя, а также Алексея Серебро, заместителей глав Внуковской и Домодедовской таможни Константина Мишина и Юрия Черкашина задержали в рамках уголовного дела о крупных махинациях.
Дело возбудили в феврале 2019 года против служащих управления таможенных расследований и дознания ФТС.
Как передает
В отношении задержанных проводят следственные действия.
Александр Кизлык возглавлял прокуратуру Рязанской области с 1996 по 2001 годы.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ двух районах Рязанской области ввели карантин
|
cледующая новость →На площади Театральной перекроют движение
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.