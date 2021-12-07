Сотрудник московского МФЦ погиб при стрельбе, заменяя коллегу

Работник центра попросил заменить его на некоторое время, пока тот выходил в магазин.

Сотрудник МФЦ погиб при стрельбе в Москве, заменяя коллегу на пять-десять минут. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Работник центра попросил заменить его на некоторое время, пока тот выходил в магазин. В это время в центр зашел мужчина, начавший стрелять.

«Вернувшись на рабочее место, он обнаружил тело коллеги», — сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Напомним, при стрельбе погиб рязанец, который работал охранником. Собянин назвал его героем. Момент стрельбы попал на видео.