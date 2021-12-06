Погибших под Рязанью детей похоронят в Узбекистане
Пруд, где утонули мальчики, находится на территории усадьбы.
Детей, утонувших под Рязанью, похоронят в Узбекистане. Об этом пишет «КП-Рязань» со ссылкой на отца мальчиков.
Мужчина отметил, что дети никогда не ходили никуда без разрешения.
«Мультики смотрели, гуляли перед домом. Одного из садика забрал, другого из школы», — рассказал отец мальчиков.
Он заявил, что похоронят их на родине, в Узбекистане.
«Пока не знаю, вернемся мы или нет», — добавил собеседник.
Отмечается, что пруд, где утонули мальчики, находится на территории усадьбы.
Напомним, два брата 4 и 7 лет утонули 3 декабря. Проверку проводят следователи и прокуратура.