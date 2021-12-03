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Прокуратура начала проверку после гибели детей под Рязанью
Дети вышли на лед и провалились. Местные жители вытащили детей из воды, но те уже были без сознания.

Прокуратура начала проверку после гибели двух детей под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Трагедия произошла днем в пятницу, 3 декабря, в селе Дедюхино Рязанского района. Два брата четырех и семи лет были без взрослых у местного пруда. Они вышли на неокрепший лед и провалились.

Местные жители вытащили детей из воды, но те уже были без сознания. Несмотря на попытки, спасти их не удалось.

На место выехала заместитель прокурора области Екатерина Банникова, которая координирует работу правоохранительных органов по установлению обстоятельств трагедии.

«Прокуратурой области организована проверка полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов детей, а также дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный надзор за детьми», — говорится в сообщении.

По результатам решат вопрос о мерах прокурорского реагирования.