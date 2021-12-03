Под Рязанью двое детей провалились под лед и погибли

По факту трагедии следователи начали проверку.

Под Рязанью двое детей провалились под лед и утонули. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Трагедия произошла в деревне Дедюхино в пятницу, 3 декабря. По данным следователей, двое братьев четырех и семи лет остались без присмотра родителей, вышли на лед искусственного водоема. После этого они провалились в воду и утонули.

Следователи и прокуратура начали проверку.

В деревню приехали сотрудники следственного управления. Они начали осмотр места происшествия. Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства трагедии.