Под Рязанью двое детей провалились под лед и погибли
По факту трагедии следователи начали проверку.
Под Рязанью двое детей провалились под лед и утонули. Об этом сообщила
Трагедия произошла в деревне Дедюхино в пятницу, 3 декабря. По данным следователей, двое братьев четырех и семи лет остались без присмотра родителей, вышли на лед искусственного водоема. После этого они провалились в воду и утонули.
Следователи и прокуратура начали проверку.
В деревню приехали сотрудники следственного управления. Они начали осмотр места происшествия. Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства трагедии.