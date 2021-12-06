ДТП с участием скорой на улице Циолковского в Рязани попало на городские камеры

В аварии пострадала 30-летняя пассажирка скорой.

ДТП с участием скорой на улице Циолковского в Рязани попало на видео. Кадры в понедельник, 6 декабря, разместили в группе « Дороги Рязани ».

Авария случилась в пятницу, 3 декабря, на пересечении улиц Циолковского и проезда Яблочкова. Дорогу не поделили карета скорой помощи и легковушка Nissan. По предварительной версии, 52-летний водитель скорой ехал на «красный» со включенными спецсигналами и столкнулся с Nissan под управлением 36-летнего водителя.

В аварии пострадала 30-летняя пассажирка скорой.

Ранее момент ДТП засняла камера видеорегистратора.