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Момент аварии с участием скорой в центре Рязани попал на видеорегистратор
Девушка отметила, что на видео слышно, что «ГАЗель» ехала со спецсигналами, но без звукового сигнала.

Момент аварии с участием скорой в центре Рязани попал на видеорегистратор. Ролик в редакцию РЗН. инфо прислала читательница.

«Мы лишились машины (скорее всего ее спишут в тотал) по вине скорой помощи, которая ехала на красный и не убедилась в безопасности маневра, когда пересекла опасный и постоянно аварийный перекресток», — написала участница ДТП.

Девушка отметила, что на видео слышно, что «ГАЗель» ехала со спецсигналами, но без звукового сигнала. По ее словам, в скорой из Новомичуринска находилась женщина, которую везли с операции.

«Мы боимся что не дай бог нас признают еще и виновными. Хотелось бы обратиться во первых ко всем водителям скорой помощи (настоящих, будущих), что они не бессмертные… Хорошо что все живы и здоровы, но так быть не должно», — написала рязанка.

Напомним, в аварии пострадала 30-летняя пассажирка скорой.