В ДТП на улице Циолковского пострадал 30-летняя пассажирка скорой

В аварии пострадал 30-летняя пассажирка скорой. Пациент это или медработник, не уточняется.

В ДТП на улице Циолковского пострадала пассажирка скорой. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительной версии, в пятницу, 3 декабря, 52-летний водитель скорой ехал на «красный» со включенными спецсигналами и столкнулся с Nissan под управлением 36-летнего водителя.

В аварии пострадал 30-летняя пассажирка скорой. Пациент это или медработник, не уточняется.