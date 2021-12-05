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Под Рязанью определили место для строительства моста-дублера через Оку
В министерство транспорта и автомобильных дорог области рассказали, на каком варианте размещения моста-дублера через Оку планируется остановиться. Об этом сообщает «МедиаРязань».

В министерство транспорта и автомобильных дорог области рассказали, на каком варианте размещения моста-дублера через Оку планируется остановиться. Об этом сообщает «МедиаРязань».

«Местоположение определено по результатам инженерных и экономических изысканий, а также моделирования транспортных потоков, выполненных при подготовке обоснования инвестиций на строительство моста-дублера», — сообщил минтранс. Публичное обсуждение обоснования инвестиций проводились экспертами с 27 августа по 11 сентября, и отзывы в отношении обоснования инвестиций не поступали. Минтранс также добавил, что заключение «Главгоэкспертизы России» по обоснованию экспертизы получили в ноябре 2021 года.

Для строительства моста потребуется изменение назначения земель в соответствии с проектами планировки и межевания территории.

Напомним, Рязанская область в рамках федеральной госпрограммы «Развитие транспортной системы» получит из федерального бюджета 8,276 млрд рублей. Эти деньги планируется направить на строительство моста-дублера через Оку. Общая стоимость проекта на сегодняшний день составляет 19 миллиардов рублей.

Мост должен связать трассы Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово и Рязань — Спасск — Ижевское — Лакаш. Объектами планировки и межевания станут участки автодороги на Спасск-Рязанский в районе ее примыкания к нынешнему мосту через Оку, на 9-м и 11-м километрах, а также в районе поворота на село Долгинино. Работы будет выполнять ООО «Джи динамика». Срок окончания работ — конец июля 2022 года.