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Мост-дублер через Оку планируют начать строить в 2022 году
Общая стоимость проекта на сегодняшний день составляет 19 миллиардов рублей. Точное место прокладки этого сооружения пока не определили.

Рязанская область в рамках федеральной госпрограммы «Развитие транспортной системы» получит из федерального бюджета 8,276 млрд рублей. Эти деньги планируется направить на строительство моста-дублера через Оку, сообщили РЗН. инфо в региональном правительстве.

Общая стоимость проекта на сегодняшний день составляет 19 миллиардов рублей. Точное место прокладки этого сооружения пока не определили. По неофициальной информации новая дорога длиной шесть километров, частью которой станет километровый мост, будет идти от сел Льгово и Рубцово до Дубровичей, то есть соединит трассу М5 и дорогу Рязань-Спасск.

Проект обоснования инвестиций уже готов и отправлен на согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Если документ получит положительное заключение, то возведение моста начнется уже в 2022 году. В госконгтракт планируется включить все стадии строительства от подготовки проектной документации до выполнения подрядных работ. Сдача объекта запланирована на 2024 год.