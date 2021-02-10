Рязань получит более миллиарда на строительство моста-дублера через Оку

В 2022 году Рязанская область получит дополнительные федеральные средства на строительство моста-дублера через Оку. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от региона Андрей Макаров.

В 2022 году Рязанская область получит дополнительные федеральные средства на строительство моста-дублера через Оку. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от региона Андрей Макаров.

По его словам, области выделят 1 млрд 108,4 тысячи рублей. Такое предложение одобрили 10 февраля.

«То, что проект вошел в федеральный бюджет и получит финансирование, очень важно. Это означает, что планы не останутся на бумаге, а будут реализованы. Какой бы сложной ни была экономическая ситуация, финансирование, безусловно, будет обеспечено», — отметил Макаров.