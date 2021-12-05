\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 05
Пнд, 06
-1°
Втр, 07
ЦБ USD 73.74 -0.32 04/12
ЦБ EUR 83.24 -0.57 04/12
Нал. USD 73.00 / 74.35 16:41
Нал. EUR 83.15 / 83.90 16:41
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
5 005
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
5 589
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
8 659
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
9 059
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
МЧС выпустило предупреждение для родителей после гибели детей под Рязанью
МЧС обратилось к родителям в связи с гибелью двух детей на водоеме под Рязанью. Обращение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

МЧС обратилось к родителям в связи с гибелью двух детей на водоеме под Рязанью. Обращение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

«В начале декабря на водоемах Рязанской области формируется первый лед, непрочный и ненадежный. В связи с этим возникает риск несчастных случаев на воде. Уважаемые родители! Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лед. Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. Не допускайте переход и нахождение детей на водоемах в зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!» — говорится в сообщении.

Региональное ГУ МЧС напоминает, что первое и самое главное правило — не пускать детей без взрослых на лед.

Напомним, дети провалились под лед в пятницу, 3 декабря. Проверку начали следователи и прокуратура. С места гибели появилось фото.