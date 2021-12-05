МЧС выпустило предупреждение для родителей после гибели детей под Рязанью

МЧС обратилось к родителям в связи с гибелью двух детей на водоеме под Рязанью. Обращение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

МЧС обратилось к родителям в связи с гибелью двух детей на водоеме под Рязанью. Обращение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

«В начале декабря на водоемах Рязанской области формируется первый лед, непрочный и ненадежный. В связи с этим возникает риск несчастных случаев на воде. Уважаемые родители! Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лед. Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. Не допускайте переход и нахождение детей на водоемах в зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!» — говорится в сообщении.

Региональное ГУ МЧС напоминает, что первое и самое главное правило — не пускать детей без взрослых на лед.

Напомним, дети провалились под лед в пятницу, 3 декабря. Проверку начали следователи и прокуратура. С места гибели появилось фото.