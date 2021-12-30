В мэрии подтвердили неизменную стоимость проезда в рязанских маршрутках с 1 января

В мэрии подтвердили РЗН. инфо неизменную стоимость проезда в рязанских маршрутках с 1 января.

По словам представителей горадминистрации, тариф в первом месяце 2022 года останется прежним.

Ранее появилась информация о росте цены проезда в автобусах и троллейбусах до 24 рублей по безналичному расчету и до 25 — по наличному. Один из коммерческих перевозчиков сообщал, что стоимость проезда в маршрутках останется прежней.