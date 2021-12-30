Стоимость проезда в маршрутках Рязани с 1 января останется 23 рубля

Нерегулируемый тариф с 1 января 2022 года в Рязани останется прежним.

Стоимость проезда в маршрутках Рязани с 1 января останется 23 рубля. Об этом в четверг, 30 декабря, РЗН. инфо сообщил один из коммерческих перевозчиков областного центра.

По его словам, нерегулируемый тариф с 1 января 2022 года в Рязани останется прежним. Ранее стоимость проезда в рязанских автобусах и троллейбусах повысили до 24 рублей по безналичному расчету и до 25 рублей по — наличному.