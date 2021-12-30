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Опубликовано постановление РЭК о повышении стоимости проезда в Рязани
С 1 января 2022 года стоимость разовой поездки составит: за безналичный расчет — 24,00 рубля; за наличный расчет — 25,00 рублей.

Опубликовано постановление РЭК о повышении стоимости проезда в Рязани. Документ региональной энергетической комиссии официально разместили в четверг, 30 декабря.

Согласно документу, с 1 января 2022 года стоимость разовой поездки составит:

  • за безналичный расчет — 24,00 рубля;
  • за наличный расчет — 25,00 рублей.