В Госдуме предрекли введение QR-кодов для детей

QR-коды для подростков введут после введения вакцинации для детей.

Депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета по делам женщин Нина Останина заявила, что в России появятся QR-коды для подростков. Об этом говорится на сайте партии.

По словам Останиной, QR-коды для подростков введут после введения вакцинации для детей.

«Появится массовая насильственная вакцинация детей с введением для них особых QR-кодов. Или лишение „права на код“ тех родителей, кто откажется подвергать риску здоровье своих сыновей и дочерей», — заявила политик. Напомним, препарат для подростков «Гам-КОВИД-Вак М» зарегистрировали в России 24 ноября. Вакцина будет доступна после прохождения контроля.