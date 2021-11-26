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Стало известно, когда введут в оборот вакцину для подростков
Партии препарата уже готовы, они проходят контроль качества. Глава Минздрава отметил, что это займет около трех недель.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, когда будет доступна новая вакцина против коронавируса для несовершеннолетних. Об этом передаёт РИА Новости.

По его словам, партии препарата уже готовы, они проходят контроль качества. Глава Минздрава отметил, что это займет около трех недель. После этого вакцину введут в оборот.

Напомним, препарат для подростков «Гам-КОВИД-Вак М» зарегистрировали в России 24 ноября. Его создали на той же платформе, что и «Спутник V». Вакцина двухкомпонентная, ее вводят с разницей в 21 день.