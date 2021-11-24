В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей

Она получила название «Спутник М».

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков 12-17 лет. Об этом в среду, 24 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дениса Логунова.

«Сегодня получено разрешение на использование „Спутника“ уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», — сказал ученый на брифинге.

Ранее директор центра Александр Гинцбург сообщал журналистам, что вакцина от COVID-19 для детей может получить название «Спутник М» («Спутник для маленьких»).

Как отметил помощник главы минздрава Алексей Кузнецов, прививку подросткам будут делать на добровольной основе и в случае согласия родителей или законных представителей.