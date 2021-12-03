Рязанцы без QR-кодов смогут посещать супермаркеты в торговых центрах

Об этом сообщил региональный бизнес-омбудсмен Михаил Пронин.

Рязанцы без QR-кодов смогут посещать супермаркеты в торговых центрах. Об этом в пятницу, 3 декабря, РЗН. инфо сообщил региональный бизнес-омбудсмен Михаил Пронин.

Он разъяснил, что новое распоряжение губернатора касается супермаркетов в торговых центрах с отдельным входом, в частности «Полетаевского» рынка, а также «Ленты» и «Глобуса».

Напомним, в распоряжении говорится, что о свободном посещении «продовольственных магазинов».