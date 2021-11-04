Сотрудники ТРК «Полетаевский» записали видеообращение к губернатору

Коллектив ТРК «Полетаевский» записал видеообращение к губернатору Рязанской области Николаю Любимову о введении QR кодов. Видео опубликовано в соцсетях.

Коллектив ТРК «Полетаевский» записал видеообращение к губернатору Рязанской области Николаю Любимову о введении QR кодов. Видео опубликовано в соцсетях.

Сотрудники рассказали, что терпят убытки из-за введения QR кодов, так как посетители оказались не готовы к этому и массово перестали ходить в торговый комплекс.

«Резко снизилась покупательская проходимость, продажа и выручка упали на 80%, пропадают товары с ограниченным сроком реализации, — сообщают сотрудники. — Мы не понимаем, почему к нам нельзя в продуктовые залы без куар-кодов, а в сетевые магазины, такие как „Пятерочка“, „Дикси“, можно, где логика?»

По их словам, в «Полетаевском» соблюдается социальная дистанция и масочный режим, продуктовые отделы имеют отдельные входы.

Рязанцы собрали подписи предпринимателей всех торговых залов и просят губернатора решить ситуацию.