Любимов разрешил посещать аптеки и продовольственные магазины в ТЦ без QR-кодов

Любимов разрешил посещать аптеки и продовольственные магазины в ТЦ без QR-кодов. Соответствующее распоряжение официально опубликовали в пятницу, 3 декабря.