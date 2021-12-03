Любимов разрешил посещать аптеки и продовольственные магазины в ТЦ без QR-кодов
Любимов разрешил посещать аптеки и продовольственные магазины в ТЦ без QR-кодов. Соответствующее распоряжение официально опубликовали в пятницу, 3 декабря.
Николай Любимов разрешил посещать аптеки и продовольственные магазины в ТЦ без QR-кодов. Соответствующее
Система QR-кодов теперь «не распространяются на посещение гражданами объектов розничной торговли продовольственными товарами и (или) лекарственными средствами в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при условии организации посещения гражданами объектов розничной торговли продовольственными товарами и (или) лекарственными средствами через отдельный вход (выход) на улицу».
Остальные ограничения с QR-кодами продолжают действовать до особого распоряжения.