Родителям погибших в рязанской деревне детей оказали психологическую помощь

На место гибели двух детей в деревне Дедюхино Рязанского района выехала уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области вместе с психологом.

На место гибели двух детей в деревне Дедюхино Рязанского района выехала уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

«Я выехала на место трагедии вместе с психологом центра психолого-педагогической и медицинской помощи Еленой Макаровской», — написала Евдокимова.

Она сообщила, что родителям погибших детей оказали психологическую помощь.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших детей», — говорится в сообщении.

Напомним, дети провалились под лед в пятницу, 3 декабря. Проверку начали следователи и прокуратура. С места гибели появилось фото.