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Застрявший лифт в рязанской многоэтажке отключили
Как рассказали РЗН. инфо местные жители, авария произошла около 7:00 утра, когда жители вместе с уборщицей спускались вниз с 8 этажа. Механизм отказал, кабина лифта устремилась вниз. В ней в это время было три пассажира.

В Рязани в 10-этажном доме на Михайловском шоссе утром в среду, 29 декабря, упал лифт с пассажирами.

Как рассказали РЗН. инфо местные жители, авария произошла около 7:00 утра, когда жители вместе с уборщицей спускались вниз с 8 этажа. Механизм отказал, кабина лифта устремилась вниз. В ней в это время было три пассажира.

Включились улавливатели, которые остановили кабину между третьим и четвертым этажами. Связаться с диспетчером не оказалось, так как в подъезде нет мобильной связи. Помог только экстренный звонок на телефон 112.

Примерно через час двери удалось открыть и выпустить пассажиров. Уборщице на месте оказали медицинскую помощь сотрудники скорой.

Жильцы подъезда отметили, что последние несколько дней на лифте возили тяжелые грузы — стройматериалы, мешки со строительными смесями. Несмотря на то, что дом сдан в эксплуатацию почти два года назад, во многих квартирах все еще идет ремонт. В остальных подъездах дома ситуация такая же: лифты гремят и качаются при движении, заявили рязанцы.

В доме на Михайловском шоссе прибыла проверка во главе с руководителем жилищной инспекции по Рязанской области Геннадием Шмидтом. Сотрудники ведомства установят, какие нарушения и кем допущены.

В управляющей компании «Жилгарантсервис», обслуживающей дом, РЗН. инфо подтвердили, что лифт, кабина которого застряла в шахте, отключен. На место вызвали специалистов ремонтной компании, которые займутся восстановлением, а также проверят состояние лифтов в других подъездах.

Как сообщил РЗН. инфо собственный источник, лифт не упал, а застрял. В последнее время электроника лифтов часто фиксировала перегрузы из-за избыточного давления на пол кабины, когда в лифте возили стройматериалы.

Также инцидент прокомментировали в городской мэрии.