Мэрия Рязани прокомментировала инцидент с «упавшим» в новостройке лифтом

Авария случилась утром среды, 29 декабря.

В рязанской мэрии прокомментировали РЗН. инфо инцидент с «упавшим» лифтом в новостройке в Михайловском шоссе.

По словам представителей горадминистрации, кабина просто остановилась. служба, которая его обслуживает, приехала и устранила неполадки", — подчеркнули в мэрии. Информацию о падении лифта они не подтвердили.

Инцидент произошел в доме на Михайловском шоссе утром среды, 29 декабря. Позже стали известны подробности случившегося.