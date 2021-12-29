В рязанском доме упал лифт с пассажирами
Инцидент произошел в жилом комплексе «205 квартал», расположенным за ТРЦ «Барс». Лифт упал в третьем подъезде дома.
В Рязани в доме на Михайловском шоссе упал лифт с людьми внутри. Об этом сообщили жильцы дома в соцсети.
Инцидент произошел в жилом комплексе «205 квартал», расположенным за ТРЦ «Барс».
Лифт с пассажирами упал в третьем подъезде дома.
«Проблемы есть с лифтами также во втором и первом подъездах. Будьте осторожны! Связи в лифтах нет, в третьем оборвалась связь и с диспетчером», — говорится в сообщении.
Позже появились подробности произошедшего. Также инцидент прокомментировали в мэрии.