Рязанский священник Дмитрий Фетисов назвал Артемия Лебедева невоспитанным и трусливым человеком

Священнослужитель подчеркнул, что ранее он высказал лично свою точку зрения, а не всей рязанской митрополии.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов назвал Артемия Лебедева невоспитанным и трусливым человеком. Об этом секретарь епархиального совета рязанской митрополии написал на своей странице в Facebook.

В продолжении дискуссии на высказывание дизайнера о святых мощах отец Дмитрий Фетисов пояснил, что в религии, как и в медицине, «сладкими сиропами порой не обойтись».

«При некоторых случаях вообще может помочь исключительно хирургия. И полная изоляция больного от пока ещё здоровых граждан», — сказал Фетисов.

Также священнослужитель подчеркнул, что ранее он высказал лично свою точку зрения, а не всей рязанской митрополии.

Фетисов назвал Артемия Лебедева невоспитанным и трусливым человеком, который таким образом самоутверждается и ловит хайп.

Рязанский священник отметил, что в истории вопросов больше ко всей российской элите и деятелям, которые принимают решения продвигать таких индивидов.

«А с вами я бы даже и разговаривать не стал. Как и призывал апостол Павел в таких случая: «не мечите бисер …» — заключил Фетисов.

Ранее отец Дмитрий прокомментировал слова Артемия Лебедева о святых мощах. Лебедев ответил на критику на своем youtube-канале.