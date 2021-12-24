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Рязанский священник раскритиковал Артемия Лебедева за высказывания о мощах
Он назвал дизайнера «приговором российской элиты»

Секретарь епархиального совета Рязанской митрополии, отец Дмитрий Фетисов прокомментировал слова дизайнера Артемия Лебедева о «святых мощах». Об этом написало ИА «Инфоповод».

Священник назвал Лебедева «приговором российской элиты». Он отметил, что публичный человек должен соблюдать рамки приличия, а не «демонстрировать полную отрешенность от них».

«Услугами дизайнерского агентства Лебедева пользуются многие крупные федеральные ведомства и компании, его читают миллионы россиян, к нему прислушивается подрастающее поколение, и это тоже накладывает серьезную ответственность. Мне сложно комментировать решение Следственного комитета с юридической точки зрения, но если на подобные громкие высказывания никак не реагировать, то что тогда будет через 10-15 лет? В какой стране будут жить наши дети и внуки? С такими темпами не только верующих людей, но и просто здравомыслящих такие вот деятели быстро вытеснят в общественном пространстве в гетто и объявят маргиналами», — отметил священнослужитель.

Напомнил отец Дмитрий и о том, что студия Лебедева участвует в разработке бренда Рязанской области. «Найдут ли они [правительство] в себе мужество и благородство разорвать контракт, или предпочтут не заметить, как оскорбляют память созидателей и молитвенников нашего государства…», — заявил священник.

Ранее сообщалось, что следком начал проверку высказываний дизайнера о мощах Сергия Радонежского.

Фото — «Комсомольская правда».