\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
-12°
Срд, 29
-11°
Чтв, 30
-9°
ЦБ USD 73.5 0.27 29/12
ЦБ EUR 83.22 0.28 29/12
Нал. USD 72.40 / 74.25 11:49
Нал. EUR 82.20 / 83.45 11:49
Новости
Публикации
Рязанский хоккей. Награда президента России и новые рекорды
Хоккей давно является одним из любимейших видов спорта...
Вчера 13:25
514
Шесть шагов, чтобы узаконить права на дачу и земельный участок
В России уже год действует федеральный закон о продлени...
11 часов назад
491
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
23 декабря 16:53
3 795
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
5 525
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Дизайнер Артемий Лебедев ответил рязанской митрополии
Слова секретаря епархиального совета рязанской митрополии он прокомментировал на своем youtube-канале.

Дизайнер Артемий Лебедев ответил рязанской митрополии. Слова секретаря епархиального совета рязанской митрополии отца Дмитрия Фетисова он прокомментировал на своем youtube-канале.

«Это говорят люди, которые должны лечить наши души, проповедовать святое писание и вызывать любовь к ближнему», — сказал Лебедев.

Он отметил, что вместо беседы за чашкой чая с баранками, люди ведут себя как цепные псы, живущие в восточных странах, и льют из себя яд.

Ранее отец Дмитрий Фетисов раскритиковал дизайнера за высказывание о святых мощах.