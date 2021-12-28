Дизайнер Артемий Лебедев ответил рязанской митрополии

Слова секретаря епархиального совета рязанской митрополии он прокомментировал на своем youtube-канале.

Дизайнер Артемий Лебедев ответил рязанской митрополии. Слова секретаря епархиального совета рязанской митрополии отца Дмитрия Фетисова он прокомментировал на своем youtube-канале.

«Это говорят люди, которые должны лечить наши души, проповедовать святое писание и вызывать любовь к ближнему», — сказал Лебедев.

Он отметил, что вместо беседы за чашкой чая с баранками, люди ведут себя как цепные псы, живущие в восточных странах, и льют из себя яд.

Ранее отец Дмитрий Фетисов раскритиковал дизайнера за высказывание о святых мощах.