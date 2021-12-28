\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
-12°
Срд, 29
-11°
Чтв, 30
-11°
ЦБ USD 73.23 0.04 28/12
ЦБ EUR 82.94 0.01 28/12
Нал. USD 72.40 / 74.25 11:49
Нал. EUR 82.20 / 83.45 11:49
Новости
Публикации
Рязанский хоккей. Награда президента России и новые рекорды
Хоккей давно является одним из любимейших видов спорта...
Вчера 13:25
179
Шесть шагов, чтобы узаконить права на дачу и земельный участок
В России уже год действует федеральный закон о продлени...
2 часа назад
206
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
23 декабря 16:53
3 563
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
5 317
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Новым гендиректором корпорации развития Рязанской области стал Вячеслав Несин
Ранее он был заместителем гендиректора акционерного общества.

Вячеслав Несин назначен генеральным директором корпорации развития Рязанской области. Это следует из распоряжения Николая Любимова, опубликованного на сайте «Рязанских ведомостей».

В документе от 24 декабря сообщается о награждении Несина почетной грамотой губернатора. При этом в распоряжении он указан как глава корпорации.

Несин ранее был заместителем гендиректора акционерного общества. До этого он возглавлял дирекцию благоустройства города и центр бережливого производства. О возможном назначении Несина ранее сообщали региональные СМИ.

Предыдущий директор корпорации, Артем Никитин, стал зампредом регионального правительства.