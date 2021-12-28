Новым гендиректором корпорации развития Рязанской области стал Вячеслав Несин

Ранее он был заместителем гендиректора акционерного общества.

Вячеслав Несин назначен генеральным директором корпорации развития Рязанской области. Это следует из распоряжения Николая Любимова, опубликованного на сайте « Рязанских ведомостей ».

В документе от 24 декабря сообщается о награждении Несина почетной грамотой губернатора. При этом в распоряжении он указан как глава корпорации.

Несин ранее был заместителем гендиректора акционерного общества. До этого он возглавлял дирекцию благоустройства города и центр бережливого производства. О возможном назначении Несина ранее сообщали региональные СМИ.

Предыдущий директор корпорации, Артем Никитин, стал зампредом регионального правительства.