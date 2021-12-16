Корпорацию развития Рязанской области возглавит Вячеслав Несин

Артема Никитина, ранее занимавшего должность, назначили заместителем председателя правительства Рязанской области.

Вместо Артема Никитина, который ранее занимал должность, корпорацию развития может возглавить Вячеслав Несин. Об этом пишет « Новая газета ».

Несин ранее был заместителем гендиректора в корпорации. До этого он возглавлял дирекцию благоустройства города и центр бережливого производства.

Напомним, Артема Никитина назначили заместителем председателя правительства Рязанской области.