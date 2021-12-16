\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
Сбт, 18
-4°
ЦБ USD 73.57 -0.28 17/12
ЦБ EUR 83.16 -0.08 17/12
Нал. USD 72.30 / 74.10 14:18
Нал. EUR 81.90 / 83.70 14:18
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
3 594
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
6 371
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
6 859
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
7 003
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Корпорацию развития Рязанской области возглавит Вячеслав Несин
Артема Никитина, ранее занимавшего должность, назначили заместителем председателя правительства Рязанской области.

Вместо Артема Никитина, который ранее занимал должность, корпорацию развития может возглавить Вячеслав Несин. Об этом пишет «Новая газета».

Несин ранее был заместителем гендиректора в корпорации. До этого он возглавлял дирекцию благоустройства города и центр бережливого производства.

Напомним, Артема Никитина назначили заместителем председателя правительства Рязанской области.