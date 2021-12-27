В Госдуме предложили выдавать «Пушкинскую карту» детям от трех до 14 лет

Расширение действия карты предложили в целях поддержки семей с малолетними детьми.

В Госдуме предложили выдавать «Пушкинскую карту» детям от трех до 14 лет. Об этом пишет RT.

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился с письмом к главе Минкультуры Ольги Любимовой.

В целях поддержки семей с малолетними детьми, а также для всестороннего развития детей он предложил расширить действие «Пушкинской карты» на детей от трех до 14 лет.

Проект запустили в сентябре 2021 года для россиян от 14 до 22 лет. На счет каждого оформившего государство начислит пять тысяч рублей для посещения театров, музеев и кино.