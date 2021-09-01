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Рязанcкие студенты смогут получить бесплатную карту с тремя тысячами на счету
Оформить «Пушкинскую карту» может любой житель региона в возрасте от 14 до 22 лет. Для получения электронной карты нужно скачать приложение «Госуслуги.Культура» и зарегистрироваться.

С 1 сентября 2021 года рязанцы от 14 до 22 лет смогут получить «Пушкинскую карту». Речь идет о пластиковой карточке на счет которой бесплатно начислят 3 000 рублей. Потратить их можно только на культурные мероприятия. Этот масштабный социальный проект будет действовать по всей России.

В министерстве культуры Рязанской области рассказали РЗН. инфо об особенностях работы карты и о том, как ее получить.

Оформить «Пушкинскую карту» может любой житель региона в возрасте от 14 до 22 лет. Для получения электронной карты нужно скачать приложение «Госуслуги.Культура» и зарегистрироваться. В приложении доступен список мероприятий, билеты на которые можно оплатить данной картой. Получить пластиковый вариант можно в любом отделении «Почта Банка».

При этом обладатели карты смогут посетить музеи и театры не только в Рязани, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

Важно успеть потратить три тысячи до 31 декабря текущего года, иначе сумма сгорит. Также по карте действуют ограничения на культурные мероприятия — купить билеты в кино или цирк не выйдет.

Кроме того, купленные по карточке билеты будут именными, поэтому отдать их родственникам или знакомым не получится.

«В программе будут участвовать: рязанский театр драмы, театр кукол, ТЮЗ и музыкальный театр. Помимо этого пройдут различные мероприятия в филармонии. Сейчас в активном варианте подключение в рязанскому музею-заповеднику Есенина, художественному музею имени Пожалостина, МКЦ и историко-архитектурному музею заповеднику», — подчеркнули в минкультуры.

Мероприятия, на которые можно по «Пушкинской карте», выберет экспертный совет в Рязанской области.

«Важно, чтобы они несли в себе воспитательно-образовательные цели», — добавили в ведомстве.