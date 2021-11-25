«Пушкинскую карту» распространят на покупку билетов на российские фильмы

Инициативу предложил Владимир Путин.

Владельцы «Пушкинской карты» смогут покупать по ней билеты на сеансы отечественных фильмов с февраля 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минкультуры России.

Отмечается, что обладатели карт смогут посмотреть в кинотеатрах российские фильмы, созданные при поддержке министерства и Фонда кино.

«Напомним, в 2022 году каждому участнику программы на карту будет начислено 5 тысяч рублей. И теперь их можно будет потратить и на посещение кинотеатров», — рассказали в пресс-службе минкультуры.

С инициативой распространить действие «Пушкинской карты» на покупку билетов на российские фильмы выступил Владимир Путин. Он отметил, что это станет одной из форм поддержки отечественного кинопроизводства.