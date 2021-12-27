Рязанский скульптор принял участие во II фестивале-конкурсе ледовых скульптур в Подольске

Конкурс состоялся в субботу, 25 декабря. В нем приняли участие скульпторы из Минска, Москвы, Якутска, Тюмени, Екатеринбурга, Пензы и других городов.

Рязанский скульптор Николай Торхов принял участие во II фестивале-конкурсе ледовых скульптур в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Конкурс состоялся в субботу, 25 декабря. В нем приняли участие скульпторы из Минска, Москвы, Якутска, Тюмени, Екатеринбурга, Пензы и других городов.

Николай Торхов представил на суд зрителей ледяную фигуру «Снежная королева». Он получил диплом третьей степени.

Ранее стало известно, что Николай Торхов примет участие в фестивале ледовых скульптур в Рязани. Работы мастеров можно посмотреть на Лыбедском бульваре с 3 по 8 января.