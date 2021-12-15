На Лыбедском бульваре с 28 декабря поставят охрану для ледяных скульптур

В этот же день их привезут из Пермского края для фестиваля ледяных скульптур, который пройдет с 3 по 8 января.

На Лыбедском бульваре с 28 декабря поставят охрану для ледяных скульптур. Такое заявление в среду, 15 декабря, сделала начальник управления культуры горадминистрации Евгения Власова.

Она напомнила, что с 3 по 8 января в Рязани пройдет фестиваль ледяных скульптур. Мастера смогут вырезать свои работы высотой до 3,5 метров из прозрачных ледяных глыб, специально доставленных из Пермского края. Их привезут 28 декабря и выгрузят на Лыбедском бульваре. В этот же день поставят охрану.

Работать с ледяными глыбами будут пять команд скульпторов. Планируется, что их работы простоят на бульваре до 1 февраля