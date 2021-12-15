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Елена Сорокина назвала первых участников фестиваля ледовых скульптур
Об этом мэр сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Елена Сорокина назвала первых участников фестиваля ледовых скульптур. Об этом в среду, 15 декабря, мэр сообщила на своей странице «ВКонтакте».

«Для нас большая честь принимать на Фестивале ледовых скульптур мастеров с мировым именем. Тем более, что это наши прославленные земляки», — написала глава горадминистрации.

Среди участников заявлен Юрий Мистрюков, который неоднократно принимал участие в международных выставках современного ледового искусства. Последняя его работа — «Белоснежка» представлена на фестивале в Германии.

Также примет участие скульптор Раиса Лысенина, которая является родоначальником рязанской ледовой скульптуры, и Николай Торхов.

«О каждом авторе — участнике Фестиваля, о творческих командах мы расскажем отдельно», — заключила Елена Сорокина.

Ранее стало известно, что ледяные скульптуры на Лыбедском бульваре будут под охраной.