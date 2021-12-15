Елена Сорокина назвала первых участников фестиваля ледовых скульптур. Об этом в среду, 15 декабря, мэр сообщила на своей странице «
«Для нас большая честь принимать на Фестивале ледовых скульптур мастеров с мировым именем. Тем более, что это наши прославленные земляки», — написала глава горадминистрации.
Среди участников заявлен Юрий Мистрюков, который неоднократно принимал участие в международных выставках современного ледового искусства. Последняя его работа — «Белоснежка» представлена на фестивале в Германии.
Также примет участие скульптор Раиса Лысенина, которая является родоначальником рязанской ледовой скульптуры, и Николай Торхов.
«О каждом авторе — участнике Фестиваля, о творческих командах мы расскажем отдельно», — заключила Елена Сорокина.
Ранее стало известно, что ледяные скульптуры на Лыбедском бульваре будут под охраной.