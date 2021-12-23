СК возбудил уголовное дело против матери замерзших детей под Саратовым

43-летняя женщина задушила детей шарфом за непослушание, после чего вынесла на улицу и оставила в овраге.

СК возбудил уголовное дело против матери замерзших детей под Саратовым. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, утром 22 декабря 2021 года 43-летняя женщина рассердилась на своих детей за непослушание и начала душить из шарфом. Когда дети перестали подавать признаки жизни, она вынесла из на улицу и оставила в овраге около дома. После этого женщина скрылась, полицейские нашли ее в Энгельсе Саратовской обалсти.

Уголовное дело возбудили по пунктам в, д части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью»), части 3 статьи 30 и пунктам а, в, д, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»).

Напомним, восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку прохожие нашли в сугробе без верней одежды в селе Прокудино Аткарсакого района Саратовской области. Мальчик погиб, девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.