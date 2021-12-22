В Саратовской области задержали мать замерзших в овраге детей
В овраге в селе Прокудино Аткарского района нашли двух детей пяти и восьми лет. Они были без сознания.
В Саратовской области задержали мать детей, которых нашли в овраге. Об этом передает РИА Новости.
Днем в среду, 22 декабря, в овраге в селе Прокудино Аткарского района нашли двух детей пяти и восьми лет. Они были без сознания. Мальчик скончался в больнице, девочка — в реанимации.
Мать детей задержали. Ее везут в Аткарский следственный отдел для следственных действий.