В Саратовской области задержали мать замерзших в овраге детей

В овраге в селе Прокудино Аткарского района нашли двух детей пяти и восьми лет. Они были без сознания.

В Саратовской области задержали мать детей, которых нашли в овраге. Об этом передает РИА Новости.

Днем в среду, 22 декабря, в овраге в селе Прокудино Аткарского района нашли двух детей пяти и восьми лет. Они были без сознания. Мальчик скончался в больнице, девочка — в реанимации.

Мать детей задержали. Ее везут в Аткарский следственный отдел для следственных действий.